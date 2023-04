Negli ultimi mesi non si è parlato d’altro che della preoccupazione per le condizioni dell’attore Jack Nicholson. È più di un anno che il Premo Oscar vive chiuso nella sua villa di Los Angeles.

Credit: dailymail.co.uk

Pochi giorni fa però si è fatto vedere sul balcone della sua casa, pizzicato dai paparazzi del Daily Mail. Il suo aspetto ha fatto crescere ancora di più la preoccupazione del mondo dello spettacolo. Jack Nicholson, oggi 85enne, è apparso trasandato, in sovrappeso e con la barba incolta. E anche decisamente assonnato!

L’ultima apparizione in pubblico della star, risale al 2021, quando si era recato con il figlio a vedere i suoi amati LA Lakers.

Da quel momento, si è chiuso nella sua villa. Nessuno sa perché abbia preso una tale decisione o quali siano le sue reali condizioni di salute.

Credit: dailymail.co.uk

La preoccupazione degli amici di Jack Nicholson

I suoi amici hanno attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo, dopo aver fatto presente la loro preoccupazione per il fatto che potrebbe fare la stessa fine di Marlon Brando, il famoso attore che è deceduto da solo, in un ospedale di Los Angeles. Era malato da tempo e in sovrappeso, tanto che non si faceva più vedere in giro.

Ha chiarito che la sua casa è il suo castello. Ma le persone vorrebbero solo che uscisse di casa e si presentasse per dire loro che sta bene. Jack è in contatto con alcuni parenti, in particolare Ray, il suo protetto, di cui è così orgoglioso, ma i suoi giorni di socializzazione sono finiti da tempo.

Ha sempre avuto la fama di scapolo d’oro, ma Jack Nicholson ha avuto ben sei figli da cinque donne diverse. E da ciò che raccontano i suoi amici, il figlio Ray è quello con cui ha più rapporti.

Le indiscrezioni sono molte, c’è chi parla di un inizio di demenza. Nulla però di confermato. Sono solo ipotesi nate da alcuni problemi di memoria che l’attore Jack Nicholson aveva avuto nel 2013 e che lo avevano portato alla decisione di smettere di recitare. Non riusciva più a ricordare le battute.