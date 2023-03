La vita degli attori, attraverso gli schermi televisivi, appare perfetta e invidiabile. Ma la verità è che anche le star sono esseri umani e affrontano i problemi delle persone comuni. Problemi di salute e delusioni affettive. Come nel caso di Jack Nicholson e dell’oscuro segreto di famiglia che ha scoperto solo quando aveva 37 anni.

Oggi l’attore ha 85 anni e la sua ultima apparizione in pubblico risale al 2021. Gli amici hanno più volte espresso le loro preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. È più di anno che la star vive richiusa nella sua villa.

La sua è stata una carriera memorabile, durata più di 50 anni. Ha recitato in noti film e accanto ai più grandi attori di Hollywood.

Ma in pochi sanno che per tanti anni la sua famiglia gli ha nascosto un segreto, che Jack Nicholson ha scoperto solo per caso, quando aveva ormai 37 anni.

Nato a New York nel 1937, l’attore è cresciuto con la nonna Ethel Nicholson, credendo fosse sua madre. All’epoca era proprietaria di un salone di bellezza.

Jack Nicholson viveva anche con sua sorella June, che all’età di 19 anni ha deciso di lasciare la casa, per provare a sfondare come attrice. È sempre stata il suo idolo e, all’età di 17 anni, l’attore ha deciso di trasferirsi a Los Angeles e seguire il suo esempio.

Purtroppo June si è ammalata ed è deceduta nel 1963. Sette anni dopo è toccato anche alla nonna.

Nicholson è riuscito a superare il lutto e a trovare la forza grazie al suo lavoro. Tuttavia, la sua vita è stata stravolta quando aveva 37 anni, dopo la chiamata di un giornalista. Quest’ultimo aveva scoperto un segreto di famiglia: la sorella June era in realtà la sua mamma biologica.

L’attore non credeva a quelle parole, finché l’altra sorella Lorraine, che in realtà era sua zia, sorella di June, gli ha confessato tutta la verità.

Era troppo giovane per diventare mamma, così i suoi genitori hanno nascosto la gravidanza e finto che Jack fosse figlio loro.