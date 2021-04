Dopo settimane di silenzi dovuti al grande dolore, Alessia Cammarota riappare sui social: ecco il suo toccante messaggio

Era iniziato davvero nel migliore dei modi l’anno di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. I due ex volti di Uomini e Donne, a febbraio, avevano annunciato di essere in dolce attesa del loro terzo figlio. Purtroppo le cose non vanno sempre come ci si aspetta o come si vuole e la coppia si è ritrovata ad affrontare uno dei dolori più grandi per un genitore in attesa.

Alessia e Aldo, già genitori di due bellissimi bambini, lo scorso febbraio avevano caricato un video su Instagram per annunciare al mondo che ben presto la loro splendida famiglia si sarebbe allargata.

Credit: alessia_cammy_ – Instagram

Qualche giorno dopo, sempre tramite il social network, la Cammarota e Palmieri avevano reso noto anche il fatto che quello che sarebbe dovuto arrivare, sarebbe stato un altro maschietto. Lo avevano fatto pubblicando un tenero video di famiglia, nel quale il loro primo figlio scoppiava un enorme palloncino nero, dal quale erano usciti tanti palloncini celesti.

Dopo qualche settimana di trepidante attesa e di gioia immensa, qualcosa è andato storto. Dall’account di Alessia sono spariti tutti i video e tutti i post riguardanti la gravidanza in corso del terzo bambino e, al loro posto, è comparso un messaggio molto triste.

Credit: alessia_cammy_ – Instagram

L’ex corteggiatrice, sebbene non l’abbia mai confermato in maniera chiara e diretta, ha chiesto esplicitamente di rispettare il dolore della sua famiglia e ha annunciato che, per qualche tempo, si sarebbe ritirata dall’attività social. Ecco le sue parole:

Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore da soli. Speriamo capirete.

Il messaggio di Alessia Cammarota ad alcune settimane dal dolore

Ieri, nella giornata di pasquetta, Alessia Cammarota è riapparsa sui social dopo alcune settimane di silenzio assoluto.

Per l’occasione, ha voluto pubblicare un bellissimo scatto nel quale, oltre a lei, ci sono Aldo e i due bambini, tutti uniti in un caldo e amorevole abbraccio. Questa la significativa didascalia del post: