“Non era tempo per noi. Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore”, il triste annuncio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la notizia sulla gravidanza

Di poche ore fa un triste post del noto volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota. In una storia Instagram, l’ex corteggiatrice ha chiesto ai suoi numerosi follower di rispettare questo momento doloroso:

Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore da soli. Speriamo capirete.