Dopo un mese dalla nascita della piccola Anastasia, Ludovica Valli mostra il suo viso per la prima volta

Dopo un mese dalla nascita della piccola Anastasia, Ludovica Valli ha mostrato, per la prima volta, il volto della sua bambina sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, famosa anche per essere la sorella di Beatrice Valli, ha pubblicato questo bellissimo video:

Con il filmato, Ludovica ha voluto ripercorrere la gravidanza, i momenti prima del parto e poi il momento in cui ha stretto tra le braccia quel piccolo esserino che oggi è la ragione della sua intera esistenza.

Nelle poche foto pubblicate dal giorno della nascita, la piccola Anastasia è apparsa sempre di schiena o con il volto coperto. Ma adesso l’influencer ha deciso di mostrarla, in tutto il suo splendore, al mondo intero.

Ludovica Valli e la nascita di Anastasia

Lo scorso 8 marzo 2021, Ludovica Valli ha annunciato con un bellissimo scatto in bianco e nero, di essere diventata mamma. La sua mano e quella del neo-papà che stringono la manina della nuova arrivata:

Ludovica Valli e l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio avevano deciso di tenere la gravidanza nascosta nei primi mesi, ma alla fine non sono riusciti a non condividere con il mondo una gioia così grande.

Oltre ad essere conosciuta per essere la sorella della modella ed influencer Beatrice Valli, Ludovica è ricordata per la sua partecipazione come tronista al programma Uomini e Donne e per la sua partecipazione alla terza edizione di Temptation Island.

Dopo tante delusioni d’amore, compresa quella con l’ex corteggiatore Fabio Ferrara, la Valli ha incontrato colui che oggi è l’uomo della sua vita. Lei e Gianmaria si sono conosciuti nel 2019 ad Ibiza.

Oggi i due continuano a mostrare il loro forte legame sui social. Un legame che è stato coronato dall’arrivo di una bellissima principessa, che li ha resi genitori per la prima volta.