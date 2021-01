Beatrice Valli e Marco Fantini, avete visto la loro nuova casa? Ambiente chic e molto elegante, non riuscirete ad indovinare che lampadario hanno nel salotto

Beatrice Valli è una nota influencer oltre che una giovanissima mamma di tre bambini. L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando all’età di 19 anni è approdata in studio per corteggiare Marco Fantini. Quest’ultimo è ufficialmente il suo compagno e con lui ha messo al mondo due bambine, Bianca e Azzurra. Beatrice ha anche un altro figlio, Alessandro, un bambino nato da una precedente relazione. Recentemente Beatrice, Marco ed i loro figli si sono trasferiti in una casa che si trova a Milano. L’appartamento, ristrutturato ed arredato con passione e cura, si trova proprio nella zona Portello. A proposito, avete già visto la casa di Beatrice Valli e Marco Fantini?

Le foto della casa di Beatrice Valli

La casa di Beatrice e Marco è molto elegante ed ogni dettaglio è stato scelto con cura e passione. I colori predominanti sono il bianco, l’oro ed il beige che insieme creano un ambiente chic e luminoso. Questi colori sono presenti per lo più nel salotto, una vera e propria oasi di pace, molto luminosa ma soprattutto raffinata.

Il salotto è molto ampio ed in questa stanza si trovano dei divani color crema, posti a ferro di cavallo al centro della stanza. Per le pareti, Beatrice ha scelto una carta da parati a motivo floreale, elegante e chic. La stessa carta da parati la si trova all’ingresso.

Passiamo alla zona pranzo, dove è collocato un tavolo con un motivo in marmo. Il lampadario è molto particolare, a scultura Trevor che illumina il tavolo. Nella stessa stanza si trova una nicchia, tutta vetrata con due poltroncine molto particolari e graziose.

E la cucina? Questa stanza è sicuramente uno dei posti in cui Beatrice ama trascorrere tanto tempo e sperimentare con i suoi bambini nuove ricette. La cucina è ultra moderna ed anche molto attrezzata, di colore grigio marmorizzato e l’ambiente molto raffinato. In camera da letto troviamo delle eleganti rifiniture in velluto. I colori scelti sono l’oro ed il rosa cipria. Insomma, un ambiente perfetto quello creato da Beatrice Valli e Marco Fantini per poter crescere i loro bambini.

