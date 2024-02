Doppia proposta romantica nel mondo dello spettacolo Roberta Morise e Enrico Bartolini si sposano ed a celebrare il matrimonio sarà un amico speciale

Enrico Bartolini e Roberta Morise si sposeranno e per questo evento hanno chiesto ad un loro amico speciale di celebrare le nozze

Il mondo dello spettacolo e delle star non smette mai di sorprenderci con colpi di scena unici e romantici. Molto spesso ci imbattiamo in storie tristi e amori che finiscono, ma oggi vogliamo allietare la vostra giornata con una storia davvero molto romantica. Infatti, nel mondo dello spettacolo, ci sono state due proposte romantiche, entrambe legate allo stesso matrimonio. Stiamo parlando di Enrico Bartolini e Roberta Morise che si sposeranno e a celebrare il loro matrimonio sarà un amico davvero speciale.

Roberta Morise e Enrico Bartolini

Colpi di scena romantici nella puntata de “La Vita in Diretta” condotto da Alberto Matano su Rai1. Ospiti della puntata Enrico Bartolini e Roberta Morise, incinta di 7 mesi. La coppia sta affrontando un anno davvero pieno di emozioni. Dopo l’annuncio in diretta del sesso e del nome del bambino, Gianmaria, la coppia ha deciso di sorprendere ulteriormente il pubblico italiano.

Durante la puntata de La Vita in Diretta Alberto Matano è stato spiazzato da una proposta che lo ha lasciato senza parole. Infatti Roberta, parlando con l’amico dice:

Matano: “C’è una data?”

Morise: “Dovresti saperla, perché io sono qui per chiederti una cosa. Ti va di celebrare il mio matrimonio? Mi piacerebbe molto”

Matano: “Sarei felicissimo e sono già li naturalmente, evviva.”

La coppia ha totalmente spiazzato non solo il pubblico, ma anche il conduttore Rai. Il video della loro proposta di matrimonio sta spopolando sui social ed ora con questa doppia proposta il loro matrimonio è quasi pronto. Ovviamente, i preparativi sono appena agli inizi, visto che la proposta, come nelle migliori favore d’amore, è stata fatta da Enrico il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati.

Alberto Matano

Alberto Matano, felice ma allo stesso tempo anche ‘sconvolto’ per questa doppia proposta, ha accettato molto volentieri la richiesta dell’amica e collega. Non sappiamo ancora quando ci saranno le nozze, ma il celebrante del matrimonio sarà sicuramente il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta.