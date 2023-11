Dramma per Elisabetta Gregoraci durante la vacanza in Vietnam: “Non ho chiuso occhio”

In queste ultime ore Elisabetta Gregoraci sta facendo molto parlare di sé. La conduttrice di Battiti Live sta trascorrendo una vacanza in Vietnam insieme al fidanzato Giulio Fratini e, durante il soggiorno, si è resa protagonista di una brutta disavventura. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Brutta disavventura per Elisabetta Gregoraci. Come già anticipato, la showgirl sta trascorrendo una vacanza in Vietnam insieme al fidanzato Giulio Fratini e non perde occasione per condividere con i suoi followers i momenti del soggiorno. In queste ultime ore, però, la showgirl ha rivelato ai suoi fan di aver vissuto momenti di ansia per via del maltempo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Buongiorno. Ci sono stati forti temporali tutta la notte. Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura. Il tempo non aiuta ma voi guardate le condizioni meteo? Io sono alla ricerca del sole.

Elisabetta Gregoraci non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto in Vietnam, ma i fan non vedono l’ora di scoprire di più in merito a questa vicenda.

Elisabetta Gregoraci, la borsa sfoggiata a Firenze non è passata inosservata, ma sapete quanto costa? Il prezzo è choc

Qualche settimana fa Elisabetta Gregoraci ha soggiornato nella splendida città di Firenze. La conduttrice ha immortalato il suo soggiorno fiorentino attraverso una serie di scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare i meravigliosi outfit, anche se il dettaglio che ha colpito maggiormente l’attenzione dei suoi followers è stata senza ombra di dubbio la mini bag.

La borsa che Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato durante il suo soggiorno a Firenze è un modello Mini Kelly e porta la firma di Hermès. Il suo nome prende ispirazione dalla principessa Grace Kelly di Monaco. La Mini Kelly di Hermès ha un prezzo a dir poco da capogiro. Sbirciando sul sito della nota casa di moda, il valore della borsa è di ben 40mila euro. Senza ombra di dubbio un prezzo che non è alla portata di tutti.