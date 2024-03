Dramma per la Vip, lo scatto dall’ospedale preoccupa: “Non potevo camminare”

Sono queste ore di grande preoccupazione per tutti i fan di Cristina Buccino. Dopo qualche giorno di assenza, la modella è tornata sui social con uno scatto che ha sta facendo chiacchierare non poco le pagine dei principali giornali di gossip. Nel dettaglio, la showgirl ha rivelato ai suoi followers di aver subìto un piccolo intervento. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Cristina Buccino in ospedale per via di un intervento dovuto ad un problema di salute. Come già anticipato, dopo qualche giorno di assenza la modella 38enne è tornata sui social con uno scatto che la ritrae su un letto d’ospedale, al quale ha poi accompagnato queste parole:

Ciao ragazzi eccomi qui. Mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene. Ho avuto un problema alla schiena (ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene).

E, continuando con il suo discorso, la showgirl ha poi proseguito con queste parole:

Finalmente stamattina ho fatto l’intervento che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre. Non vedo l’ora.

Per poi concludere:

Colgo l’occasione per ringraziare il dott. Nicola Mararotta e la sua équipe per essersi presi cura di me con professionalità e dedizione e affetto.

Sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di affetto e di vicinanza, oltre che di pronta guarigione, a Cristina Buccino per l’intervento subìto. Finalmente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è riuscita a risolvere un problema di salute che la limitava da tempo. Siamo felici che tutto si sia risolto e non vediamo l’ora che la modella possa rimettersi al 100% per tornare alla sua vita di sempre.