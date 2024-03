Dramma per l’ex velina di Striscia la Notizia: operata per un tumore

L'ex velina di Striscia la notizia, Elena Barolo, ha raccontato di aver subito un'operazione per un tumore. L'intervento è durato ben cinque ore. Come sta oggi?

L’ex velina di Striscia la notizia, Elena Barolo, ha raccontato di essere stata operata per un tumore. Un intervento delicato e decisamente lungo, dal momento che la paziente è stata in sala operatoria, sotto il bisturi del chirurgo, per ben cinque ore. A quanto pare, però, tutto è andato bene e adesso la showgirl sta meglio. Ecco come ha scoperto di essere malata.

A raccontare cosa le è successo è la stessa showgirl, in un’intervista al settimanale Di Più. L’intervento risale allo scorso 26 gennaio ed è l’ultima azione di una diagnosi e di un percorso iniziati tempo fa.

“Tutto è iniziato dieci anni fa, quando durante un normale controllo il ginecologo aveva scoperto una piccola escrescenza di pochi millimetri nell’utero, un mioma uterino, un tumore benigno che non mi dava particolari fastidi, il dottore mi aveva solo detto di fare regolari controlli”.

L’ex velina di Striscia la notizia ha raccontato che poi i miomi sono diventati due. Ogni anno crescevano di qualche millimetro, ma la situazione è sempre stata nella norma. Almeno fino a 12 mesi fa.

“Dallo scorso anno però, ho iniziato ad avere disturbi, il ciclo mestruale era diventato molto abbondante e doloroso e dalla mia pancia si intravedeva una specie di protuberanza, anche perché sono molto magra e si capiva che c’era qualcosa di strano”. Da qui la decisione di operarsi.

I miomi continuavano a ingrandirsi e lo specialista ha consigliato un intervento chirurgico. Anche perché in caso di eventuale gravidanza l’embrione non avrebbe avuto posto per svilupparsi. Così Elena Barolo ha deciso di operarsi per un tumore benigno.

“Ero molto tesa, anche perché non avevo mai affrontato un intervento chirurgico. Ho cercato di viverlo con la maggiore serenità possibile. Dopo la preanestesia, ho iniziato a rilassarmi, mi guardavo intorno e mi sembrava quasi di volare, di essere su un’astronave nello spazio… Poi, prima di farmi l’anestesia generale qualcuno mi ha riportato alla realtà e mi ha detto: ‘Elena, ora pensi a qualcosa di bello’, la mia mente è andata al mio cagnolino Whisky e ho chiuso gli occhi”.

Per fortuna ora sta bene. “Elena, le ho tolto otto miomi uterini, l’equivalente di una palla grande come un bambino al quinto mese di gravidanza, mi ha detto il dottore, quello che avevo nell’addome era parecchia roba”.