Rai contro Striscia la Notizia: il gesto dell’azienda contro il tg satirico lascia senza parole

La Rai sostiene che la notizia diffusa dal telegiornale satirico è falsa e verrà quindi presa in considerazione per agire legalmente.

Non ce lo potevamo aspettare, ma le scarpe di John Travolta sono tornate al centro dell’attenzione mediatica. E quale altro episodio poteva riportare agli onori della cronaca il caso della presunta “pubblicità occulta” delle calzature indossate da John Travolta in Rai a Sanremo? C’ha pensato Striscia la Notizia.

Al centro di una nuova controversia ci sono, dunque, Rai e Mediaset, con viale Mazzini che minaccia di intraprendere azioni legali contro le bugie del programma in prima serata. Cosa era successo?

La Rai, attraverso una comunicazione ufficiale sui suoi canali, spiega che durante l’episodio di Striscia la Notizia del 27 febbraio è stato affermato che John Travolta avrebbe partecipato alle prove del Festival nel pomeriggio indossando gli abiti e gli accessori della sua esibizione serale. Sì, proprio l’apparizione che ha visto poi l’esibizione, tra gli altri momenti di danza, del Ballo del Qua Qua con Amadeus e Fiorello. In quella serata le scarpe dell’attore americano erano finite al centro di un clamoroso caso di pubblicità occulta.

La Rai sostiene che questa notizia diffusa dal telegiornale satirico è falsa e verrà quindi presa in considerazione per agire legalmente. Il telegiornale satirico, infatti, sostiene che la Rai fosse a conoscenza dell’abbigliamento di Travolta prima della diretta. La vicedirettrice del Prime Time Rai, Federica Lentini, aveva invece dichiarato in conferenza stampa che Travolta era arrivato “all’ultimo momento” e nessuno aveva notato le sue scarpe, con uno sponsor “neanche troppo riconoscibile”, si era detto.

Le scarpe dell’attore non erano di un marchio molto noto, ma la bomba a Sanremo era già esplosa. Si era configurata, a quel punto, una presunta pubblicità occulta per le sneakers indossate sul palco dell’Ariston.

Nel video di Striscia, l’inviato Alessio Giannone, chiamato anche Pinuccio, menziona un “video di un’emittente locale veneta, in cui c’è un’intervista a una parrucchiera che lavorava all’Ariston” e che “parla di John Travolta alle prove”. Se hanno fatto le prove, sostiene l’inviato Mediaset, Travolta sarà arrivato almeno nel pomeriggio. Il telegiornale satirico mostra anche un frame del servizio che sembrerebbe mostrare Travolta con gli stessi abiti della serata del festival.

Un video amatoriale, presentato da Striscia, inoltre, documenterebbe l’arrivo di Travolta all’Ariston. “Fuori evidentemente è giorno quindi saranno le quattro e mezza o le cinque. E naturalmente è sempre vestito così”, afferma Giannone. Il sospetto di Pinuccio e di Striscia è che “qualcuno alla Rai sapesse di questa pubblicità occulta”. La Rai, tuttavia, respinge le accuse e assicura che la notizia sia completamente falsa. Siamo sicuri che la questione finirà in tribunale.