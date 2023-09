Dramma per Nino Frassica, l’annuncio social dell’attore preoccupa i fan: cosa è successo

L'attore in ansia per la scomparsa del suo gatto: l'annuncio social preoccupa

Nel corso delle ultime ore il nome di Nino Frassica sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’attore si è infatti reso protagonista di un annuncio che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sono queste ore di grande ansia per il grande attore e comico italiano Nino Frassica. Come già anticipato, l’attore di Don Matteo ha fatto un annuncio social che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione di tutti. Attualmente l’attore si trova a Spoleto e qui si è reso protagonista di una disavventura.

Tramite la sua pagina social, Nino Frassica ha annunciato che il suo gatto Hiro è scomparso. L’attore ha deciso di lanciare un appello social offrendo una ricompensa a chiunque trovasse il suo fedele amico a quattro zampe. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5000 euro.

Inutile dire che l’appello dell’attore e comico italiano ha destato grande preoccupazione in tutti suoi fan. Sono molti coloro che vogliono scoprire dove sia finito il pelosetto, sperando di poterlo trovare il prima possibile.

Nino Frassica ha chiesto a tutti gli abitanti di Spoleto e delle zone limitrofe di aiutarlo a ritrovare il suo pelosetto Hiro. Non ci resta attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda. Con la speranza che il gatto di Nino Frassica venga ritrovato al più presto.