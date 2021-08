William Petersen trasportato d'urgenza in ospedale durante la registrazione delle nuove puntate di CSI

Sono queste ore piene di dramma per William Petersen. Il noto attore americano, infatti, durante la registrazione delle nuove puntate di CSI-Scena del crimine, è stato trasferito in ospedale dopo aver avvertito un malore. Proprio durante le riprese di una scena, il protagonista della famosa serie tv ha chiesto di interrompere la registrazione dal momento che non si sentiva bene.

Qualche giorno fa il regista della serie TV CSI-Scena del crimine è stato costretto ad interrompere le riprese di una scena che ha visto protagonista William Petersen. Il noto attore, infatti, ha avvertito un malore sul set al quale è seguito tempestivamente il trasporto in ospedale. Attualmente le sue condizioni sono stabili e non desterebbero alcuna preoccupazione.

Stando alle parole del suo agente, William Petersen sarebbe stato trasferito in ospedale per via precauzionale. Infatti, l’attore americano di 68 anni sarebbe risultato stanco ed esausto a causa delle eccessive e lunghe ore di lavoro.

Con queste parole l’ufficio stampa dell’attore di CSI-Scena del crimine ha confermato quanto già anticipato:

Il malore è stato causato dalla stanchezza dovuta ad una tabella di marcia, per quanto riguarda le riprese, lunga e impegnativa.

Nonostante la notizia del malore, William Petersen sarebbe stato dimesso dall’ospedale e attualmente si sta riprendendo.

Dramma per William Petersen: il ruolo del noto attore nel cast di CSI:Vegas

Nella nuova serie di CSI: Vegas William Petersen interpreta Gil Grissom. Ricordiamo che l’attore americano 68enne, oltre che essere il protagonista della serie, ne è anche il produttore esecutivo. Per il suo lavoro ha ottenuto uno Screen Actors Guild Award, oltre che ricevere la nomina ad un Golden Globe e tre nomination agli Emmy.

La storia di CSI: Vegas si basa su una minaccia che potrebbe far crollare il laboratorio di una squadra di investigatori forensi. Questi lavoreranno sodo per portare la giustizia in città.