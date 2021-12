Drew Scott di Fratelli in Affari ha annunciato la gravidanza di sua moglie: obiettivo raggiunto grazie alla fecondazione in vitro

Insieme a suo fratello e alle qualità imprenditoriali di entrambi, è diventato uno dei volti più noti della televisione, prima statunitense, poi di tutto il mondo. Dopo tante soddisfazioni professionali, ne è arrivata una gigantesca anche nella vita privata. Stiamo parlando di Drew Scott, protagonista insieme a suo fratello Jonathan dello show Fratelli in Affari, che sta per diventare papà per la sua prima volta.

Drew Scott è nato a Vancouver, in Canada, nel 1978 e il primo campo in cui sceglie di buttarsi, fin da piccolino, è quello dello spettacolo e della recitazione.

Crescendo poi si appassiona al mondo della compravendita abitativa e alla ristrutturazioni di immobili, fondando insieme ai suoi fratelli l’agenzia immobiliare Scott Real Estate.

Le sue origini, però, non le ha mai dimenticate. Da lì infatti è nata l’idea di fondere le due cose e di creare un format televisivo dedicato proprio al mondo del fai da te e della compravendita delle abitazioni.

Conduce, insieme al fratello gemello Jonathan, il programma Fratelli in Affari, riscuotendo un enorme successo non solo in territorio canadese e statunitense, ma anche in tutto il resto del mondo.

Drew Scott sarà papà

Credit: mrdrewscott – Instagram

Dopo alcuni ostacoli, anche la vita privata di Drew Scott ha deciso di prendere una piega assolutamente positiva. Lui ha conosciuto la sua attuale moglie nel 2010 durante la Toronto Fashion Week. 8 anni più tardi i due si sono sposati e hanno tentato fin da subito ad allargare la loro famiglia.

Non tutto è filato liscio, però. Proprio come ha spiegato lo stesso attore e conduttore televisivo. Due anni di tentativi falliti passati anche attraverso la fecondazione assistita e quella in vitro, che alla fine hanno finalmente dato il risultato sperato.

Credit: mrdrewscott – Instagram

Oggi Drew si prepara a diventare finalmente papà per la sua prima volta e non si è trattenuto nel mostrare tutta la sua gioia in un post Instagram. Ecco le sue parole: