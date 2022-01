Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Pillon che ha lasciato il mondo del web senza parole. Alla luce della pubblicazione della notizia sulla partecipazione di Drusilla Foer in qualità di co-conduttrice al Festival di Sanremo, il celebre senatore si è scatenato con numerose critiche sul web. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Non è passato molto tempo da quanto Amedeus ha diffuso la notizia della partecipazione di Drusilla Foer in qualità di co-conduttrice al Festival di Sanremo e sul web è già polemica. Tra coloro che si sono mostrati contrari a questa decisione c’è anche Pillon, il quale si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Ecco tutti i dettagli.

Ormai è ufficiale: a partire dall’inizio di febbraio, anche Drusilla Foer farà parte delle co-conduttrici di Sanremo. Poco fa la notizia è stata resa nota al mondo della televisione eppure sul web già c’è chi ha sollevato numerose polemiche.

In particolare Pillon il quale si è lasciato andare a duro duro sfogo sui social a causa della decisione di Amedeus. Queste sono state le parole del celebre senatore:

Com’era ampiamente prevedibile, al festival di #Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori.Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva.