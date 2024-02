Drusilla Foer ricoverata in ospedale: “Ci rivediamo presto, mi sto curando”

Da pochissimo è stata comunicata la cancellazione di alcuni spettacoli di Drusilla Foer in programma e che erano stati annunciati nei giorni scorsi.

Un breve video, un ricovero in ospedale, l’emergenza che l’ha costretta a rimanere in ospedale. La salute di Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, sarebbe attualmente compromessa da una polmonite bilaterale. La condizione renderebbe necessario il ricovero in ospedale.

Immediatamente dopo le notizie sulla sua salute sono partiti i rinvii di alcune sue apparizioni e spettacoli. Da pochissimo, infatti, è stata diffusa la cancellazione di alcuni dei suoi spettacoli in programma che erano stati annunciati nei giorni scorsi. Per informare i suoi fan sulle attuali condizioni di salute, la Foer ha condiviso un video attraverso il suo account Instagram.

Nel video, girato dal letto di ospedale, Drusilla Foer interagisce con amici e colleghi, mostrandosi vivace e ironica nonostante la polmonite che sta curando. L’iconica artista, indimenticabile anche sul palco di Sanremo, ha voluto rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute attuali attraverso questo video umoristico.

Nella clip pubblicata su Instagram proprio sul suo canale ufficiale, Drusilla è distesa sul letto mentre quattro amici le consigliano scherzosamente di riposarsi e di “scrivere due righe”, alludendo in modo scherzoso al suo testamento. In risposta, Drusilla esclama con un tono scherzoso: “Ma che dite? Ma siete impazziti?” e caccia via i presenti dicendo: “Ma andatevene, uccelli del malaugurio”. Il messaggio conclusivo, infine, rassicura i fan: “Ci rivediamo presto…”.

Questo evento ha pregiudicato uno spettacolo di Drusilla Foer programmato per domenica 25 febbraio al Teatro Rossini di Pesaro, che è stato quindi annullato. La ragione della cancellazione risultava impitata all’improvvisa “indisposizione dell’artista”. Adesso sappiamo di cosa si è trattato e i fan possono stare sereni sulle condizioni di Drusilla Foer. La polmonite bilaterale che ha colpito la Foer riceverà nel corso dei prossimi giorni tutte le cure mediche appropriate.