Drusilla Foer una vera rivelazione. La RAI mette in campo progetti futuri per questo stravagante personaggio

Questo festival di Sanremo sta regalando al pubblico momenti unici. Senza ombra di dubbio, tra i suoi successi, è stato indiscutibile quello di Drusilla Foer sul palco del Teatro Ariston. Lo stravagante personaggio, è riuscito a catturare l’attenzione dei telespettatori.

Fonte Studio Sanremo

Un’alternanza di ironia e insegnamenti di vita, senza mai cadere nella banalità. Già dopo pochissime ore dal suo debutto a Sanremo, Drusilla Foer ha riscosso un’approvazione generale che ha messo d’accordo utenti social e televisivi, dichiarandolo la vera star del festival.

Nella conferenza stampa, non potevano mancare accenni alle splendide performance della nobildonna. Così la domanda nasce spontanea, ed è rivolta proprio al direttore di RAI 1 Stefano Coletta. Si progetta uno spazio televisivo tutto dedicato a Drusilla?

Ecco la sua risposta: “L’ho chiamata arrivato a Rai1, e ha fatto parte di un programma in seconda serata con Nunzia De Girolamo, ci pensavo proprio ieri mentre la vedevo sul palco, le darei una seconda serata, ma sono davvero risposte epidermiche”.

Poi Coletta specifica: “Credo che Drusilla abbia una portata di cultura, ironia, che sarebbe importante per gli italiani”. E ne sono ben consapevoli della portata di questo personaggio. Tanto è vero che lo splendido monologo di Drusilla, è stato inserito in tarda serata. La scelta ha mantenuto l’attenzione del pubblico viva fino alla fine, regalando quasi al termine un cospicuo numero di telespettatori.

Fonte Studio Sanremo

Una decisione difesa dallo stesso Coletta: “Incipit ed epilogo nella tv generalista sono fondamentali, sono l’efficacia di una scaletta così articolata. Credo che dopo tutto quello che è successo ieri sera, quel monologo è rimasto impresso”. Molti gli artisti che hanno riconosciuto la forza di questo personaggio.

Tra di loro c’è di sicuro Maria Chiara Giannetta, che ha omaggiato Drusilla con queste parole: “Per me è stata una grande. Drusilla ieri sera è stata fantastica, mi sono chiesta come verbalizzo quello che sento. La cosa fondamentale è il modo in cui si dice. La simpatia che ha messo ieri Drusilla, sarà l’aspirazione più grande. Sono contenta anche delle scelte che Amadeus ha fatto per le altre donne, perché siamo tutte diverse e straordinarie”. Drusilla Foer: una star a Sanremo 2022. Imminenti progetti per il futuro. Ecco di cosa si tratta