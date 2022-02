La co-conduttrice di Amadeus durante la terza serata del Festival di Sanremo è Drusilla Foer. Ma chi è?

È salita sul palco dell’Ariston esordendo: “Senta Amedeo, lei mi fa fare la valletta. Un inferno”.

Ha fatto sorridere tutti, voleva cantare al microfono, ma il conduttore del Festival della canzone italiana l’ha subito fermata, perché doveva informarla che lei sarebbe stata la sua accompagnatrice fino alla fine della serata.

Drusilla Foer è un personaggio ideato da Gianluca Gori. Un Alter ego diventato popolare sul web. La sua fama si è poi diffusa anche al cinema e in televisione e Amadeus l’ha scelta proprio tra le cinque donne co-conduttrici di Sanremo 2022.

In molti tra il pubblico italiano, quando questa sera l’hanno vista sul palco dell’Ariston, si sono domandati chi fosse. Non è un travestito né una drag queen, è un personaggio “en travesti“. Si tratta di un ruolo ideato per un palco o per stare davanti alla telecamera, che viene interpretato da un artista del sesso opposto, ovvero da Gianluca Gori.

Drusilla Foer non è altro che una donna che senza trucco si trasforma nel fotografo Toscano.

È un’attrice, una cantante, una scrittrice e una star del web che si definisce “un’anziana soubrette“.

Si mostra con i capelli argentati e con dei modi raffinati e gentili, che la fanno apparire come una nobildonna. Ed è proprio così che la stampa ama definirla, ma lei si è sempre mostrata contrariata:

“Provengo da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi”.

Drusilla è stata sposata con Herve Foer, dal quale ha preso il cognome e dopo essere rimasta vedova, non ha mai più cercato l’amore.

Mi scrivono molte cose, carine e anche volgari. Io gli dico che sono vedova e loro si mettono l’anima in pace.

Drusilla Feor sarà la co-conduttrice di Amadeus fino alla fine della terza serata del Festival di Sanremo 2022.