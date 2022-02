Drusilla Foer vita privata: la tragica scomparsa di suo marito

La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo dopo la morte dell'ultimo marito non ha più voluto un amore

Drusilla Foer è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo ed ha riscontrato un enorme successo. Ma cosa si sa della sua vita privata?

Attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, pittrice: il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo. La sua famiglia è benestante e per anni ha vissuto all’estero.

Non tutti sanno che è stata sposata per due volte. Il suo ultimo matrimonio è stato con Hervé Foer, discendente della famiglia Dufour e di origine belghe, è morto una decina di anni fa.

Un avvenimento tragico che ha segnato molto la vita di Drusilla che non ha più voluto un nuovo amore.

Drusilla Foer vita privata: la tragica scomparsa del secondo marito

Fonte: web

“Una decina di anni fa tornavo dal Belgio, dove vivevo con mio marito. Sono tornata addolorata dalla scomparsa di mio marito, ero triste. Difficile trovare un uomo così” – disse in una recente intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone.

Ma prima di Hervè Drusilla è stata sposata con un altro uomo, un texano definito da lei stessa orrendo.

“L’ho sposato giovane perché avevo l’esigenza di andare via da casa, lui era un po’ spaccone, arrogante” – confessò sempre da Serena Bortone.

Nella stessa intervista ha aggiunto che oggi molti uomini provano a conquistarla ma lei non vuole saperne: “Mi scrivono, mi dicono cose carine, anche volgari. Io gli dico che sono vedova e loro si mettono l’ anima in pace”.

Ma nel suo passato anche la tragica perdita di due sorella in un incidente aereo. “Eravamo quattro fratelli, un fratello maggiore e due gemelle. Queste ultime due non ci sono più, sono morte in un incidente aereo. Ero una bambina lunga, senza forme, la mia visione di quel periodo era limitata al mio aspetto seduttivo pari ad un oleogramma. Mi piacevano dei ragazzi”.