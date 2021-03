Serena Bortone e la gaffe su Ermal Meta: “Arrivato con un barcone”. Imbarazzo in studio

La conduttrice del programma Rai Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, si è resa protagonista di un episodio a dir poco imbarazzante. Infatti, durante l’intervista ad Ermal Meta, la conduttrice ha pronunciato una frase non vera riguardo l’arrivo in Italia del cantautore. Dopo la gaffe, Serena Bortone ha cercato di sciogliere il gelo creatosi ma con poco successo.

Serena Bortone è la conduttrice del programma firmato Rai 1 Oggi è un altro giorno. Durante un’intervista ad uno bei Big in gara nella 71esima edizione del Festival di Sanremo, Ermal Meta, la conduttrice ha commesso una gaffe poco piacevole.

Infatti, durante la chiacchierata con il noto cantautore, Serena Bortone si è soffermata sull’arrivo di Ermal Meta in Italia. E proprio in questo momento ha pronunciato la frase che poi lo stesso cantautore ha dichiarato falsa. Queste sono state le parole di Serena Bortone durante l’intervista:

Arrivato a 13 anni a bordo di un barcone.

È questa la frase pronunciata dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno a cui, ovviamente, è seguita la smentita di Ermal Meta:

In realtà io non sono mai arrivato sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza.

Dopo l’avvenuta gaffe, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha cercato di sciogliere il gelo calato nello studio dopo la frase pronunciata, anche se con poco successo:

Evviva i barconi che trasportano persone che hanno bisogno di aiuto, nel senso evviva se noi riusciamo ad aiutarle, saremmo persone migliori sempre e questo lo dobbiamo sempre pensare.

Alla base della frase pronunciata sembra esserci il disperato tentativo di rimettere a posto le cose e far tornare l’intervista alla normalità. Dunque Ermal Meta non è arrivata in Italia con un barcone. La sua, comunque, non è stata un’infanzia serena. Infatti la sua famiglia si è trasferita in Italia per fuggire da un padre violento.