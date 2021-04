Drusilla Gucci chiede di uscire dall’Isola e Ilary Blasi insorge

Dopo due settimane iniziano già i primi segni di cedimento da parte di alcuni concorrenti all’Isola dei Famosi. Ieri in puntata a sollevare l’intenzione di andare a casa è stata Drusilla Gucci che al televoto con Daniela Martani, ha fatto di tutto affinché perdesse.

“Sono arrivata al capolinea” – ha detto la modella. “Ah si? Una morte preannunciata?” – ha incalzato Ilary Blasi dallo studio. “Se resto mi butto sul fuoco a gratella”– ha messo in chiaro la Gucci, sotto lo sguardo prima sconcertato e poi divertito di Elisa Isoardi.

A quanto pare la Gucci oltre alla fame sta iniziando a patire anche il freddo. “Drusilla c’ha freddo, dalle la camicia” – dice la Blasi invitando l’inviato Massimiliano Rosolino a soccorrerla. Risposta glaciale dell’ex campione di nuoto azzurro: “Eh, le passerà”. E sulla Palapa cala un silenzio tombale, mentre dall’Italia la Blasi non sembra accogliere benissimo le parole di Max.

Alla fine ci provano gli opinionisti in studio a rincuorarla invitandola a resistere. Tommaso Zorzi si gioca la carta motivazionale, Iva Zanicchi invece confessa che suo marito è impazzito per lei. “Mio marito è impazzito, si è rincog***o, è impazzito per te Drusilla” – le dice la cantante. Ma nulla da fare, Drusilla sembra voglia soltanto uscire. Peccato però che al televoto il pubblico preferisca far uscire Daniela Martani. Per lei quindi ci sarà ancora da resistere e soffrire.

La Martani dopo aver dato il consueto bacio di Giuda scegliendo Francesca Lodo, è approdata su Playa Esperenza dove le è stato offerto di restare insieme a Vera Gemma, Myrea Stabile ed Elisa Isoardi. Ma la Martani ha preferito rinunciare all’opportunità e ritornare in Italia. “Sono molto stanca, ti dico la verità, l’Isola mi ha dato tutto quello che poteva darmi e non me la sento” – ha commentato Daniela alla domanda di Ilary Blasi dallo studio.