Isola dei Famosi, 3 nuovi concorrenti e Elisa Isoardi sbotta

La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Ai naufraghi si sono uniti 3 nuovi concorrenti. Si tratta di Fariba e Ubaldo che dopo 3 settimane a Parasite Island sono finalmente sbarcati sull’isola principale ed entrati in gioco. Il terzo concorrente doveva arrivare da un televoto lampo aperto tra gli altri due concorrenti su Parasite Island: Brando Giorgi e Vera Gemma. I due naufraghi prima del televoto hanno voluto fare un appello ai telespettatori:

“Vi farò divertire tantissimo. O mi amate o mi odiate, almeno io non passo inosservata” – ha detto Vera. Brando Giorgi ha chiamato invece a raccolta i suoi fan: “Finalmente mi sono adattato. Spero possiate sostenermi in tantissimi perché per vincere contro una regina come Vera bisogna essere in tanti”.

Alla fine a spuntarla è stato Brando Giorgi con il 56% delle preferenze. Ma per Vera l’avventura non è ancora terminata perché è risbarcata su Parasite Island che ora è diventata Playa Esperanza. Tommaso Zorzi ha ironizzato: “Ma per uscire dall’Isola dei famosi cosa bisogna fare?”.

I primi a entrare nella Palapa sono stati Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. I naufraghi sono rimasti un po’ spiazzati. Elisa Isoardi aveva gli occhi sbarrati. Ilary Blasi le ha chiesto il motivo, ma lei si è limitata a commentare: “Andiamo a fare la prova leader dai”. Valentina Persia, invece, ha spiegato: “Non vedo l’ora di conoscerli”.

La conduttrice, però, ha annunciato che sarebbe entrato anche un ex concorrente eliminato nelle scorse puntate. Quando Elisa Isoardi ha visto che si trattava di Brando Giorgi, è apparsa spiazzata, visto che tra i due non correva buon sangue. Beppe Braida si è dimostrato pratico: “Ilary se riuscissi a farne entrare un’altra ventina, così già abbiamo poco riso e facciamo la fame del tutto”.