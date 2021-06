Inizia lo show tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci. Il tutto è iniziato da una presunta lite che la giovane influencer ha raccontato ai suoi follower su Instagram. Secondo il racconto dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, la showgirl calabrese l’avrebbe insultata dietro le quindi di un programma televisivo.

Dopo insistenti domande dei fan Antonella Fiordelisi ha spiegato che dietro alla lite ci sarebbero dei motivi passionali. Sembra che Elisabetta Gregoraci scatenato una scenata di gelosia a causa di qualche segui e like di Flavo Briatore.

Oggi, a rompere il silenzio è stata anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è stata intervistata da Tommaso Zorzi, e durante il punto Z il ragazzo ha scherzato dicendole: “Amore non ti posso lasciare sola un minuto che litighi con tutti!”

Prontamente, la Gregoraci, non si è lasciata sfuggire la provocazione e ha risposto a modo al giovane conduttore:

Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Quindi no davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate.

Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica“