Drusilla Gucci è stata eliminata qualche settimana fa dall’Isola dei Famosi. Nel corso della scorsa puntata è arrivata in studio insieme ad un’altra naufraga Elisa Isoardi. L’avevamo lasciata visibilmente dimagrita. La modella dopo aver provato a resistere, ormai stremata e con un fisico debilitato dall’assenza di cibo, è tornata a casa. Il pubblico ha accolto tutti i suoi appelli votando per la sua eliminazione. Lunedì invece si è presentata in studio già in ottima forma incantando tutti con la sua bellezza.

Fonte: Mediaset

Data la sua passione strana e insolita per le ossa, Drusilla è entrata in studio con sottofondo il brano “Thriller” di Micheal Jackson. Oltre al look mozzafiato ed elegante, la modella ha sfoggiato dei gioielli davvero macabri. Per la sua prima volta in studio l’ereditiera ha puntato sul total black con un lungo e sinuoso abito firmato Gianluca Saitto. Per la precisione un modello monospalla con un serpente di Swarovski colorati sulla spallina e una gonna dal profondo spacco laterale. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo che le hanno permesso di slanciare la silhouette.

A completare il tutto dei gioielli modello Spider della collezione Lullaby dei Fratelli Piccini: orecchini e collana coordinati, entrambi in oro bianco e diamanti, decorati con dei maxi ragni scintillanti.

Fonte: Mediaset

Il brand non ha reso noto il prezzo ma viste le pietre preziose incastonate è facile immaginare che il costo sia davvero non accessibile a tutti. La stessa Drusilla al termine della puntata ha portato all’attenzione del pubblico il suo completo scintillante. Si è scattata un selfie che ha postato poi sui social con la didascalia: “Buonanotte da me e dai miei ragni”.

Fonte: Mediaset

Insomma, sebbene l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha sfoggiato nulla dalla Maison fiorentina di cui fa parte, è riuscita lo stesso a distinguersi per stile e classe.