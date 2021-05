A L’Isola dei Famosi l’ormone comincia a farsi sentire. Le concorrenti di sesso femminile sembrano tutte aver perso la testa per Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. “È lui il vero maschio Alfa”, commenta Valentina Persia e anche Francesca lodo sembra essere stata rapita dal bel giovane e lo ammira attentamente.

Il 28enne ha un fisico marmoreo e un forte charme che lo rendono una calamita per gli sguardi di tutte le naufraghe dell’isola, ma non solo! A quanto pare anche gli altri uomini dell’isola apprezzano la sua avvenenza, nonostante siano provati dalla fame e dalle difficoltà che la loro permanenza in Honduras porta con sé.

Insomma, tutte le donne del reality non sembrano riuscire a scollarsi gli occhi di dosso mentre, in costume, sposta tronchi e mangia la sua prima reazione di riso sull’isola. “Il mio primo pasto da isolano. Non è sicuramente un piatto stellato, ma meglio del previsto” commenta divertito. Valentina sembra aver del tutto perso la testa per Ignazio e commenta estasiata: “Credo che sia entrato il maschio alfa per eccellenza, Alto, coscione, spallone… E’ una cosa da togliere il respiro…”.

Mentre è in acqua insieme alle sue compagne, poi, evidenzia con malizia: “Hai visto come ha sradicato quella radice? A 28 anni l’hanno concimato con la pompa idrovora…”. La Persia sembra non riuscire a smettere di complimentare il nuovo arrivato, mentre la Lodo lo osserva lavorare ed esclama: “Hai capito!”.

Angela Melillo non è da meno e vedendo il ragazzo togliersi la maglia, fa dell’ironia: “Si sarà bruciato le spalle, stasera bisognerà mettergli la crema dopo sole. E’ uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo”. Insomma, Moser sta facendo venire l’acquolina in gola a tutte le concorrenti dell’Isola dei Famosi. E’ anche riuscito a portare ina ventata di buon umore tra i naufraghi che iniziavano a sentire il peso delle lunghe giornate in Honduras.