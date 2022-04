Drusilla Gucci pronta a lasciare Francesco Chiofalo dopo gli ultimi fatti emersi durante le varie puntate di La Pupa e il Secchione Show. Il giovane influencer ha accettato l’invito di Barbara D’Uro a partecipare al suo programma dimostrandosi ancora una volta gentile ma soprattutto una persona divertente.

Nel corso delle ultime puntate però, qualcosa sembra aver inclinato il rapporto tra Francesco e la sua compagna Drusilla. La causa di questa forte crisi è l’irriverente Malena che ospite all’interno del programma ha invitato l’influencer a trascorrere una notte con lei nella villa.

Una richiesta inaspettata nei confronti di Chiofalo ma in particolar modo della sua fidanzata Drusilla che, non ha affatto preso bene le sue parole. All’interno del famoso videomessaggio che Malena ha inviato al concorrente, c’è stata anche una battuti nei confronti della Gucci.

L’attrice infatti, ha terminato affermando: “Ovviamente so che sei fidanzato ma tu le hai promesso che resterai con le mani in tasca e sicuramente è una donna di ampie vedute. Quindi, se accetti, corro da te in villa e passiamo una notte insieme”.

Drusilla Gucci pronta a lasciare Francesco: “Sono disgustata”

L’invito di Malena è stato gentilmente rifiutato da parte di Francesco che, rispondendo in modo educato ha affermato che la sua ex fidanzata naufraga non sarebbe stata di ‘così ampie vedute’. Sono proprio le sue parole ad aver fatto infuriare ancor di più Drusilla che, si è lasciata andare ad un lungo e inaspettato sfogo.

Gucci all’interno del suo profilo Instagram ha deciso di intervenire per mettere in chiaro la sua posizione in merito a quanto detto. È proprio lei che afferma: “Mi avete chiesto tutti un’opinione sulla puntata de “La Pupa” e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento non cambia”.

“Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto: sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto. Che fa schifo, sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose”.

Infine Drusilla Gucci ha terminato affermando: “Sono veramente schifata, non mi viene in mente un’altra parola. Quindi veramente basta, per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”.

La storia d’amore tra la ex naufraga e Francesco Chiofalo sembra così aver subito una forte battuta d’arresto. Il concorrente però, non sa ancora niente della decisione presa dalla sua fidanzata in merito alla loro relazione che, potrebbe terminare da un momento all’altro.