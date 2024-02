Due cantanti sono stati beccati a letto insieme durante la partecipazione al Festival di Sanremo? L’indiscrezione sta facendo il giro del web

Due cantanti presenti a Sanremo 2024 sarebbero stati scoperti a condividere un letto proprio durante il soggiorno ligure. Ma non è l'unico scoop.

Nelle ultime ore si sta facendo strada una serie di speculazioni su una presunta “intesa” tra due cantanti di Sanremo. Il gossip arriva grazie a ‘Dagospia’, e pare abbia coinvolto due cantanti, due uomini, di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo. Pare che i due artisti siano stati sorpresi a condividere il letto con una terza persona.

Anche se sono trascorse quasi due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2024, si sa, “Sanremo è Sanremo” e non si esaurisce l’argomento fin quando non si è spulciato davvero tutto. E soprattutto, finché i protagonisti del gossip intorno alla kermesse sanremese non hanno dato chiarimenti o chiusure nette alla stampa. i gossip legati all’evento sembrano ancora attivi.

Oltre al grande successo raggiunto quest’anno, con numeri eccezionali che non si vedevano da almeno tre decenni, il web si sta scatenando in queste ore a causa di un gossip arrivato su un trio a letto, proprio in quel di Sanremo. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo quanto riferisce Alberto Dandolo su ‘Dagospia’, sembra che due cantanti, due uomini presenti a Sanremo 2024, abbiano trascorso molto tempo insieme durante la settimana del Festival. Questi artisti, stando alle informazioni, sarebbero entrambi gay, ma non dichiarati. Inoltre, secondo il noto sito di inchieste e gossip, i due sarebbero stati scoperti a condividere un letto proprio durante il soggiorno di Sanremo. Ma non finisce qui: sembra che una terza persona si sia unita a loro più volte nei giorni molto tesi della competizione canora ligure. Ecco cosa si legge su ‘Dagospia’:

I due giovani cantanti maschili hanno consolidato la loro amicizia a Sanremo. Entrambi gay e non dichiarati, hanno sviluppato una grande complicità sotto le lenzuola. Ma attenzione! Condividendo le stesse preferenze, hanno pensato bene di coinvolgere sempre un terzo, diverso ogni volta.

È importante sottolineare che al momento si tratta solo di pettegolezzi e voci di corridoio. Non si conosce l’identità dei cantanti di Sanremo 2024 interessati da questo irresistibile gossip. Ciò che è certo è che le canzoni in gara al Festival continuano a scalare le classifiche, in radio e negli stream. Senza dubbio continueremo a cantare tutte le belle novità arrivate all’Ariston nei prossimi mesi.