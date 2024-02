Si è commosso durante l’ultima conferenza stampa per Sanremo 2024. Amadeus non è riuscito a trattenere le lacrime, dopo che è stato accolto con una standing ovation. Non sarà facile immaginare il Festival della canzone italiana senza di lui. Di sicuro, il nuovo conduttore dovrà fare del suo meglio per riuscire ad essere alla sua altezza!

Un record di ascolti durante le cinque serate, che hanno visto 30 artisti esibirsi ed emozionare il pubblico italiano. Momenti toccanti e risate, proprio grazie al talento del direttore artistico e dei suoi co-conduttori. Dopo cinque anni consecutivi, Amadeus ha fatto sapere che il prossimo anno non sarà lui a condurre il Festival di Sanremo. Forse tornerà in futuro, ma per ora ha bisogno di fermarsi. È stato un onore per lui, come ha sottolineato prima dell’inizio del programma, eguagliare Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Arrivato in sala stampa, per l’ultima conferenza, Amadeus è stato accolto con un caloroso applauso e una standing ovation. Ha cercato di trattenersi, ringraziando tutti. Ma si è poi lasciato travolgere dalla commozione:

Vi prego, basta applausi o mi commuovo.

Ma gli applausi sono diventati sempre più forti e alla fine il conduttore si è lasciato andare. Con gli occhi lucidi ha ringraziato tutti. Un’ultima esperienza che rimarrà per sempre nel suo cuore.

Non è il solo a lasciare un grande vuoto, anche il suo amico e collega Fiorello ha deciso che non regalerà più sorrisi il prossimo anno. Una notizia che ha rattristato gli italiani. Durante la conferenza stampa, Amadeus lo ha chiamato e hanno riso e scherzato insieme per l’ultima volta. Lo ha affiancato per la finale di Sanremo 2024 e insieme hanno regalato all’Italia grandi emozioni.

Ho letto un po’ di tutto. Ringraziali perché sono stati veramente carini con noi.

Chi sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo? Le scommesse sono già aperte!