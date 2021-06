Qualche giorno fa Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha svolto il suo esame di maturità e si è diplomato. Il papà si è subito congratulato con lui postando sui social una foto ritraente Carlos all’uscita dall’istituto superiore. Poi chiamando in causa anche l’ex moglie Nina Moric ha scritto: “Uniti ce la faremo”.

Fonte: Instagram

Peccato che Nina pare non abbia gradito molto alcuni comportamenti recenti di Fabrizio e in una lunga lettera pubblicata nelle storie Instagram si è sfogata attaccando duramente Corona. Nina ha ammesso di aver sperato in un cambiamento dell’ex marito che però di fatto non sarebbe mai avvenuto. La modella croata lo accusa di pensare soltanto ai soldi anche nel rapporto con il figlio.

Fonte: Google

Duro sfogo social di Nina Moric

“Hai fatto scattare foto di nascosto, per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua” – ha scritto. “Mi hai tolto tutto, mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente” – prosegue la Moric.

“Mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos che per te ha sempre avuto un prezzo”. Ed infine: “Vivi la tua vita ma non rovinare più la nostra. Noi non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore”.

Fonte: Google

Insomma parole molto dure da parte di Nina nei confronti di Fabrizio. I due sembravano esser ritornati in buoni rapporti ma probabilmente così non è stato. A far arrabbiare la Moric sarebbero state alcune foto apparse su giornali di gossip che vedrebbero Carlos in uscita dalla scuola e poi lui e la mamma in compagnia di Corona. L’accusa è quella di servirsi di lei e di suo figlio solo per scopi economici.