È appena salito sul palco dell’Ariston, ma sapete chi è gIANMARIA? È un volto che abbiamo già visto, ecco dove

Avete già visto il suo volto ma non ricordate dove? Ecco chi è gIANMARIA, il secondo artista che si è esibito sul palco dell'Ariston

Giovane e con i capelli biondissimi, gIANMARIA è il secondo cantante che si è esibito sul palco dell’Ariston dopo Anna Oxa. Partecipa tra i Big con il brano “Mostro”, ma sapete dove l’abbiamo già visto?

Gianmaria Volpato ha partecipato al programma X-Factor nel 2021 nella squadra di Emma Marrone, arrivando secondo. Non solo, gIANMARIA ha vinto il Festival di Sanremo Giovani 2022 grazie al suo brano Le città che odi.

Quando aveva soltanto 13 anni, si è avvicinato al mondo della musica e ne ha fatto la sua più grande passione. Inizialmente aveva scelto come nome d’arte GiammXOXO.

Nel 2020, si è fatto conoscere grazie al suo primo brano “Volo” e poco dopo, grazie all’uscita dei singoli “Polvere” e “Farfalle”.

Nel 2021, gIANMARIA è stato nominato per il New Challenger da AAR Records, organizzato per gli artisti emergenti.

gIANMARIA e la partecipazione a X-Factor

Ha ammaliato i giudici di X-Factor, in particolare Emma Marrone, dopo l’esibizione del suo inedito Suicidi. Dopo gli Home Visit, la cantante lo ha scelto nella sua squadra.

Le sue canzoni sono state tra le più ascoltate su Spotify.

Un successo incredibile che lo ha portato a tentare la strada per Sanremo Giovani, riuscendo a vincere l’edizione 2022 e arrivando tra i Big del Festival di Sanremo 2023.

Gianmaria Volpato è nato a Vicenza il 5 agosto del 2002. All’età di 13 anni ha iniziato a lavorare in una pizzeria, alternando il suo impiego con la sua più grande passione: la musica.

Il 3 febbraio del 2023 è stato lanciato il suo primo album Mostro.

Festival di Sanremo: la scaletta della prima serata

Sul palco dell'Ariston abbiamo già visto e sentito tre artisti Big: Anna Oxa con il brano "Sali", gIANMARIA con il brano "Mostro" e Mr. Rain con il brano "Supereroi".