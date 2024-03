“È finita per colpa mia” dopo tutto questo tempo emergono i dolorosi motivi della rottura

Perché tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è finita? In tanti se lo sono chiesti, anche perché la coppia sembrava così affiatata e felice. Il futuro giudice di Cortesie per gli ospiti avrebbe raccontato a grandi linee quello che è successo nella coppia. Inoltre, avrebbe confessato anche di avere già da qualche mese un nuovo amore che gli fa battere forte il cuore.

Il futuro giudice di Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time, è stato recentemente intervistato da Vanity Fair. Questa è stata l’occasione per parlare dei suoi nuovi impegni televisivi e della sua vita professionale, ma anche di quella sentimentale.

Tutti sanno che Tommaso Zorzi ha avuto una storia d’amore con Tommaso Stanzani. Storia che, però, è terminata. Fino a oggi non si era mai saputo cosa fosse successo tra i due, anche perché la coppia sembrava decisamente affiatata.

Il personaggio televisivo ha raccontato che la fine del rapporto con il partner ha segnato definitivamente la fine di un momento della sua vita, quello iniziato al Grande Fratello. “Quando è finita, è iniziato un percorso individuale che mi ha portato a interrogarmi su di me e a come sarei voluto apparire agli occhi della gente“.

Pensa e ripensa, Zorzi ha capito che avrebbe voluto essere ricordato “come un ragazzo perbene e con i piedi per terra: è la cosa a cui terrei di più“.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, ecco perché è finita

In merito alla rottura con il cantante e ballerino, Zorzi ha detto che, in realtà, non è successo niente di eclatante. Lui, però, non si sarebbe comportato bene con il partner, perché era troppo preso da se stesso. Tommaso racconta che sia per le cose futili sia per quelle più importanti non gli chiedeva mai un parere, prendendo sempre lui le decisioni. “Sono stato un pochino narcisista, è evidente. Però ci sto lavorando, considerando anche che mi conoscono come le mie tasche“.

Finita quella storia d’amore, oggi il suo cuore batte per un’altra persona con cui sta insieme da qualche mese e con il quale ha deciso di andare con i piedi di piombo: tra l’altro, non è nemmeno sui social, ma c’è chi dice che possa essere Andrea Incontri, con cui il settimanale Chi, la scorsa estate, lo aveva paparazzato.