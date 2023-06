Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? Ecco di chi si tratta

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Tommaso Zorzi si sarebbe fidanzato. L’influencer avrebbe archiviato in modo definitivo la precedente relazione con Tommaso Stanzani e adesso avrebbe ritrovato finalmente la serenità con un uomo di 52 anni. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Dopo aver messo un punto definitivo alla precedente storia d’amore con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi è stato avvistato insieme ad un altro uomo. A diffondere la notizia inedita ci ha pensato il settimanale “Chi” il quale ha pubblicato una serie di foto. Le immagini in questione ritraggono il vincitore del Grande Fratello Vip insieme al suo presunto compagno.

Il diretto interessato sarebbe Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. L’uomo in questione ha 52 anni ma nonostante la differenza di età tra la coppia c’è un evidente feeling. Queste sono le parole riportate dal giornale diretto da Alfonso Signorini:

Zorzi 28 anni, Incontri, 52. Ma questo non conta, loro si vedono abbastanza assiduamente da circa un mese. Tommaso, del resto, è un uomo libero, dopo che nell’aprile scorso ha parlato, soprattutto via Instagram, della fine della sua relazione con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani.

Nel dettaglio, la coppia è stata avvistata all’aeroporto di Linate e avrebbero fatto ritorno da una breve vacanza in Puglia. Una volta rientrati nella città di Milano non si sono separati. Infatti, si sarebbero diretti insieme presso Casa Cipriani, uno dei locali più iconici della città. Successivamente, i due sarebbero usciti dal ristorante per fare ritorno a casa di uno dei due sullo scooter.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto i diretti interessati ancora non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.