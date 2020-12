È incinta e tra pochi giorni diventerà mamma: le foto su Instagram

La modella Kathryn Boyd, moglie del noto attore Josh Brolin, è in dolce attesa del secondo figlio ed è quasi giunta al termine della gravidanza! Tra non molti giorni stringerà tra le braccia il nuovo arrivato in casa Brolin! I due futuri genitori hanno condiviso diverse foto sui loro profili social e non hanno mai perso l’occasione, per esprimere la loro gioia riguardo questa nuova esperienza.

Credit: Kathryn Boyd – Instagram

A dare la notizia per prima, lo scorso luglio, è stata proprio la modella. Kathryn Boyd ha pubblicato una foto insieme alla loro prima figlia di circa due anni. Foto che racchiude il magico momento, mentre la stringe a se e la bacia dolcemente e che evidenzia il piccolo pancino in crescita:

I Brolin stanno crescendo! Il nostro piccolo sta arrivando…

Nei mesi successivi, la moglie dell’attore ha pubblicato altri scatti, che hanno documentato l’evolversi della gravidanza.

Negli ultimi post, Boyd ha rivelato che mancano pochi giorni alla nascita ed ha mostrato il suo enorme e meraviglioso pancione di fine gravidanza!

Anche Josh Brolin ha condiviso spesso dolci e divertenti video della sua bambina e di sua moglie in dolce attesa.

Chi sono Josh Brolin e Kathryn Boyd

Kathryn Boyd, oltre ad essere nota per essere la moglie di una star di Hollywood, è una famosa modella e fondatrice del marchio di abbigliamento Midheaven Denim.

Josh Brolin probabilmente non ha bisogno di alcuna presentazione. È un famosissimo attore statunitense, che nell’arco della sua carriera ha ricevuto diversi premi.

Credit video: The Graham Norton Show – YouTube

Tra i suoi film più noti: I Goonies, Grindhouse, Guardiani della Galassia, I Guardiani della Galassia e Ave, Cesare!

L’attore è stato sposato con l’attrice Alice Adair fino al 1994 e dalla loro relazione sono nati due figli. Nel 2004 ha sposato l’attrice Diane Lane, ma hanno divorziato il successivo 2013. Nel marzo dello stesso anno, Josh Brolin ha iniziato a frequentare la modella Kathryn Boyd, che ha sposato nel 2016.

Oggi i due hanno una bambina venuta al mondo nel 2018 e sono in attesa del secondo figlio, che tra pochi giorni stringeranno finalmente tra le loro braccia.