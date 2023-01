“È la più sporca della casa”: lo scoop di un ex concorrente del GF Vip

Clamorose rivelazioni da parte di una ex concorrente del Grande Fratello Vip che è stata costretta a lasciare la casa alcune settimana fa. Stiamo parlando di Dana Saber che una volta abbandonata la casa è rientrata nel suo appartamento di Milano e soprattutto ha ripreso possesso dei suoi canali social.

In particolare su Instagram ha aggiornato i suoi followers sulla sua esperienza rispondendo anche ad alcune domande che gli hanno posto dei fan. Alcune erano molto pungenti ma Dana non si è di certo tirata indietro facendo delle rivelazioni clamorose su alcuni concorrenti ancora in casa.

Fonte: web

“Ciao ragazzi, niente, volevo ringraziarvi per avermi supportata e sostenuta. Finalmente sono a Milano e finalmente sono riuscita a farmi la doccia tutta nuda e dormire sul mio letto tranquilla e senza caos. E senza quei barboni soprattutto. Niente, vi aggiornerò nei prossimi giorni su tutto ciò che è stata la mia esperienza e tutto il resto” – la sua prima storia Instagram di Dana una volta tornata alla vita di tutti i giorni.

Poi successivamente la ragazza ha dato via al box domande rispondendone ad alcune. Un fan gli ha chiesto “La persona più falsa dentro la casa?” e lei ha risposto: “Disonestini” – facendo ovviamente riferimento a Luca Onestini.

Poi ancora: “Chi ti stava sul ca***?”. E la Saber ha detto: “Farei prima a rispondere chi mi stava simpatico”. Infine un utente ha chiesto: “Ma quanto era sporca Oriana Marzoli?” e la modella ha replicato con l’emoticon dell’escremento.

Insomma una risposta che lascia intendere come in effetti per Dana Oriana sia una delle persone più sporche in casa. Da capire se l’utente volesse intendere una sporcizia interiore d’animo o proprio fisica dovuta alla sua scarsa igiene.

Vedremo sei prossimi giorni Alfonso Signorini mostrerà ai vipponi in casa il contenuto di queste risposte di Dana.