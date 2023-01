Oriana Marzoli e Luca Onestini finiscono nei guai: la regia è costretta ad intervenire

Nel corso delle ultime ore. Luca Onestini e Oriana Marzoli si sono resi protagonisti di un episodio che di certo non è passato in osservato a tutti i telespettatori italiani. I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno rotto un bicchiere. Alla luce di questo, è stato necessario l’intervento della regia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Luca Onestini e Oriana Marzoli non smettono mai di stupire tutti i loro fan. Di recente i celebri gieffini sono tornati ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderli protagonisti di un gossip è stato un loro gesto inaspettato che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole.

Nel corso delle ultime ore i due concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini sono finiti nei guai. Quello che in realtà doveva essere un gioco innocente, si è trasformato in qualcosa di molto più serio. Nel dettaglio, Luca e Oriana hanno iniziato a giocare con l’acqua e con dei bicchieri. Ad un certo sono finiti in camera da letto dove hanno provocato la rottura di un bicchiere di vetro.

Dinanzi a tale episodio hanno assistito Sarah Altobello e Nikita Pelizon le quali sono rimaste a bocca aperta. Nessuno degli altri inquilini nella casa più spiata d’Italia si sarebbe aspettato una situazione del genere. Non è tutto. Anziché pulire la moquette, i gieffini hanno continuato la loro battaglia con l’acqua spostandosi nel salone.

Alla luce di questo, la regia del noto reality show non ci ha pensato due volte e riunire Luca Onestini e la modella venezuelana in confessionale. Un volta usciti, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha dichiarato di non aver ricevuto nessun rimprovero. Tuttavia, sembra non aver detto la verità poiché hanno provveduto immediatamente a pulire il disastro.