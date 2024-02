Si è spenta all’età di 83 anni, l’attrice Ira von Fürstenberg. Era la figlia di Clara Agnelli, sorella dell’imprenditore e politico italiano Gianni, e del principe tedesco Tassilo von Fürstenberg. Il prossimo aprile avrebbe compiuto 84 anni.

Ira von Fürstenberg nacque in una famiglia nobile, la nonna era un membro della famiglia più ricca d’Ungheria, mentre il nonno era l’ambasciatore dell’imperatore Francesco Giuseppe. L’attrice italiana è ricordata per diverse pellicole diventate famose tra gli anni sessanta e settanta e per avere condotto, nel 1970, il Festival di Sanremo insieme a Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno.

I due grandi dolori nella vita di Ira von Fürstenberg

Le cause del decesso non sono state ancora rese note, la figlia di Clara Agnelli non ha avuto una vita facile. Due i dolori che si è portata dentro fino all’ultimo giorno. La perdita prematura del fratello Egon nel 2004, deceduto a causa dell’epatite C e di un tumore al fegato e la perdita del figlio Cristoph, trovato senza vita nel 2006 sul pavimento della cella della prigione di Bangkok.

La vita privata dell’attrice italiana

Ira von Fürstenberg si sposò due volte, la prima con i principe spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, quando aveva soltanto 15 anni. Dalla loro relazione nacquero i due figli Cristoph e Hubertus. La seconda volta, all’età di 21 anni, con Francesco Baby Pignatari. Dall’uomo non ebbe figli. Successive indiscrezioni raccontarono anche di una presunta relazione con principe Ranieri di Monaco, ma la stessa attrice non confermò mai la notizia, dichiarando più volte che si trattava solo di un rapporto d’amicizia.

Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, questo il suo nome all’anagrafe, fu anche una nota modella, disegnatrice di gioielli e protagonista delle cronache rosa. La sua carriera iniziò quando aveva solo 14 anni, come indossatrice per lo stilista italiano Emilio Pucci.