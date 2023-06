Il noto attore Adam Rich si è spento per sempre all'età di 54 anni, lo scorso gennaio: rivelata la causa del decesso dopo mesi

La scomparsa di Adam Rich ha gettato nello sconforto l’intero mondo dello spettacolo. Il noto attore, conosciuto per essere l’ex bambino prodigio di Hollywood, si è spento per sempre all’età di 54 anni.

La notizia si è diffusa lo scorso 7 gennaio ed è stata poi confermata dalla sua famiglia. Tuttavia, fino a pochi giorni fa, non era mai stata rivelata la causa del decesso.

Sembrerebbe che Adam Rich sia deceduto a causa di una overdose di Fentanyl.

Il successo di Adam Rich e la dipendenza

Aveva raggiunto l’apice del successo grazie alla serie tv La famiglia Bradford, andata in onda dal 1977 al 1981. Adam Rich interpretava la parte di Nicolas Bradford.

La fama in tenera età non gli ha permesso di avere un’infanzia normale. Durante l’adolescenza ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, non riuscendo tuttavia ad ottenere lo stesso incredibile successo che aveva da bambino.

Un vuoto che la star ha riempito con la dipendenza. Già nel 1989 aveva rischiato la propria vita per colpa di una overdose da Valium.

Era stato poi arrestato dopo due anni, accusato di essersi intrufolato in una farmacia per procurarsi dei farmaci.

Aveva provato a rialzarsi e a tornare alla sua carriera da attore, purtroppo senza mai ritrovare quello stesso successo.

La triste notizia ha fatto il giro del mondo e ha gettato nello sconforto i suoi numerosi fan. Uno dei suoi amici più intimi ha raccontato in un’intervista che Adam Rich aveva intenzione di tornare a recitare.

In questi ultimi anni Adam sognava di riprendere in mano la sua carriera. Era uno di quei bambini attori che la nostra generazione ricorderà per sempre.

In molti hanno sospettato che il decesso poteva essere sopraggiunto a causa della sua dipendenza. Adesso è arrivata la conferma, Adam Rich si è spento per sempre all’età di 54 anni, a causa di una overdose da Fentanyl.