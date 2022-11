Una triste perdita per Alex Britti. Si è spento per sempre Fabrizio Sciannameo, lo storico bassista del famoso cantante italiano. È stato proprio quest’ultimo a diffondere la triste notizia sul web, attraverso un commovente post.

Quante ne abbiamo passate insieme!! Dal ‘96 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e ca**ate Fabrizio ❤️.

Fabrizio Sciannameo ha accompagnato Alex Britti per la anni e anni della sua carriera, eseguendo insieme a lui i suoi enormi successi. Ma il bassista è ricordato anche per la collaborazione con altri noti artisti, come Luca Faggella, Alex Baroni o Gino Paoli.

Sui social Alex Britti ha mostrato delle vecchie foto insieme a Fabrizio, foto che li vedono sorridere insieme tanti anni fa e in anni più recenti. Subito i fan del cantante hanno commentato il post d’addio, inviando condoglianze e supporto alla loro amata star.

Fabrizio Sciannameo aveva soltanto 54 anni. Chi lo conosceva, oltre che come grande musicista, oggi lo ricorda come una persona sempre solare, sorridente e simpatica. Ha suonato centinaia di concerti con la band di Mark Hanna. Un mondo che amava quello dello spettacolo e per il quale era sempre disponibile.

Un grande ricordo, quello lasciato da Fabrizio Sciannameo

Oltre che un bassista, era un compositore di musica, anche per il cinema e per la televisione.

Aveva dato anche un importante contributo a Webnotte, show online di Repubblica. Ed è così che oggi il giornalista Ernesto Assante lo ricorda:

Fabrizio era un magnifico musicista, un bassista, un compositore, un autore di musiche per il cinema e la televisione, un bluesman dotato di notevolissima tecnica ma anche e soprattutto di una personalissima inventiva.

La notizia della scomparsa del bassista si è presto diffusa sul web. Tantissime le persone che hanno lasciato un dolce pensiero per Fabrizio Sciannameo e tanti i messaggi di addio del mondo dello spettacolo.