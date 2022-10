Lutto nel mondo dello spettacolo: Franco Dragone è morto

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo. Nella giornata di ieri 30 settembre 2022 è stata annunciata la morte di Franco Dragone. Il celebre regista belga ha avuto un improvviso malore nella città di Il Cairo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lutto nel mondo dello spettacolo. Qualche giorno fa Franco Dragone è venuto a mancare a causa di un infarto. Il decesso del noto regista è avvenuto a Il Cairo, città in cui si era recato per allestire uno dei suoi ultimi lavori teatrali. A darne l’annuncio è stata la portavoce del gruppo Dragone Claudine Cornet nella giornata di venerdì 30 settembre.

Franco Dragone: la carriera

Nato nel 1952 a Cairano, in provincia di Avellino, Franco Dragone è un famoso regista teatrale. All’età di 7 anni si è trasferito in Belgio con tutta la sua famiglia. La svolta nella sua carriera è avvenuta con la nascita della compagnia Dragone la quale ha sede in Belgio. Quest’ultima ha ricevuto tre Obie Awards e un Los Angeles Critics’ Award.

Nel corso degli anni 80′ ha lavorato con il teatro in Quebec entrando in contatto con il Cirque du Soleil. Invece, per quanto riguarda i lavori dei suoi ultimi anni troviamo A new day di Celin Dion, Le Reve a Las Vegas, The Han Show.

Un altro momento molto rilevante della sua carriera è stato quando ha accettato l’incarico di direttore del Napoli teatro Festival. Tuttavia, nell’anno 2016 l’uomo ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Stando a quanto raccontano i beninformati, il regista aveva deciso di abbandonare l’incarico di direttore a causa di una discussione con il cda presieduto da Luigi Grispello.