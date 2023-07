Si è spento per sempre, a soli 48 anni, l'attore Jeffrey Carlson: era conosciuto per il suo personaggio Zoe in All My Children

L’attore Jeffrey Carlson si è spento per sempre all’età di 48 anni. Nel mondo dello spettacolo era conosciuto in particolar modo per il suo personaggio in All My Children.

La spiacevole notizia è stata resa nota dall’editore Adam Feldman attraverso un Twitter:

Riposa in pace Jeffrey Carly, 48 anni, Star dai nervi scoperti di Broadway e della TV (l’innovativo personaggio Zoe in All My Children). Un attore potente e una perdita dolorosa.

La notizia ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e i suoi colleghi del mondo dello spettacolo. La causa del decesso, tuttavia, non è stata ancora resa nota. A confermare la sua dipartita, è arrivato anche un post su Facebook della Shakespeare Theatre Company:

Siamo rattristati nell’apprendere della recente scomparsa di Jeffrey Carlson. L’attore ci ha regalato interpretazioni ricche di sfumature durante la sua carriera, che lo ha portato anche alla televisione e al cinema e, fortunatamente per noi, alla Shakespeare Theatre Company. Tra le sue memorabili interpretazioni ricordiamo Lorenzaccio del 2005, Amleto 2007 e Romeo and Juliet 2016. Inviamo il nostro amore agli amici, alla famiglia e ai colleghi, coloro che lo conoscevano e l’amavano di più.

Chi era Jeffrey Carlson

Nato e cresciuto in California, si è avvicinato al mondo della recitazione sin da bambino, dopo la laurea alla Julliard School, Jeffrey ha iniziato la sua carriera a Broadway. Era il 2003. Negli anni successivi, si è fatto strada grazie al suo talento, fino ad ottenere quello che ad oggi è il suo ruolo più importante e conosciuto, il personaggio Zoe nella soap opera statunitense All My Children.

Sono numerosi post di addio apparsi sui social in queste ore, pubblicati da coloro che hanno voluto ricordare e salutare l’attore per l’ultima volta. I suoi fan sono in attesa di scoprire le cause del decesso. Jeffrey Carlson aveva soltanto 48 anni.