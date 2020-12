Giulia Belmonte, modella e inviata televisiva, ha dato alla luce Grace, la sua primogenita. Stash papà per la prima volta: il compagno di Giulia è al settimo cielo per la nascita della bambina. Mamma e neonata per fortuna stanno bene. E ora tutti si preparano a vivere questa nuova incredibile avventura.

Il cantante dei The Kolors, che è stato uno dei coach della trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, tramite una Stories su Instagram e un post sui social network ha annunciato l’arrivo della piccola Grace.

In una foto condivisa, in cui Stash è accanto alla mamma, Giulia Belmonte, la coppia annuncia la gioia per l’arrivo della loro primogenita.

È nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo.

A luglio la coppia aveva annunciato di essere in attesa di una bambina. Dopo che Maria De Filippi, durante l’ultima puntata di Amici Speciali, aveva rivelato che il cantante dei The Kolors era in attesa del primo bambino.

Quando Stash ha annunciato l’arrivo di una neonata, le sue parole sono state molto emozionanti:

Eri sei millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita.

E oggi la coppia annuncia il lieto evento. Stash e Giulia Belmonte sono diventati genitori per la prima volta. Grace è nata nella mattinata di giovedì 3 dicembre. E tutto è andato bene. Mamma e neonata per fortuna stanno bene.

Stash papà di Grace, le sue parole sono commoventi

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!

