È pronta ad entrare nella casa del GF Vip, ma con serie intenzioni: “Si devono preoccupare”

Il Grande Fratello Vip non si ferma, il programma andrà avanti ormai fino alla seconda metà di Febbraio. Per questo, il format prevede l’ingresso di nuovi personaggi all’interno della casa di Cinecittà. Tra i tanti volti ora spunta quello di Samantha De Grenet.

Se inizialmente erano solo voci, ora è ufficiale. Sarà anche lei nel cast, la donna ha confermato il tutto con un post su Instagram. Quel che preoccupa più è di certo il suo carattere attivo e fumantino. La donna scrive:

Vi devo dare una notizia pazzesca che non vedevo l’ora di dirvi: vado dentro una porta rossa, entro al Grande Fratello! La notizia è certa ed ufficiale: entro al GF e sarò una concorrente di questa edizione. Non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli che stanno dentro la Casa.

La prossima settimana inizierà x me una nuova avventura e non vedevo l’ ora di potervelo comunicare personalmente. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro affetto e fin d’ ora per il vostro supporto.

Gli altri inquilini ovviamente non sanno ancora nulla, ma gli ingressi nella casa saranno tanti e a scaglioni. Samantha De Grenet, in particolare, ha tanta voglia di mettersi in gioco.

La donna, reduce anche dall’Isola dei Famosi, è nata per i reality. Dopo un brutto periodo è pronta a tornare sul grande schermo. In un’intervista a Novella 2000 ha anche parlato della sua esperienza con il Covid-19.

Non è stato facile. Perché comunque parliamo di un virus che ancora non si conosce bene del tutto. Io ho avuto la sfiga di prenderlo, ma la fortuna di avere solo pochi giorni di sintomi pesanti e di condividerlo con mio marito e mio figlio. Siamo stati insieme anche in quel momento, con positività pur essendo positivi. E anche da un punto di vista pratico è stato… pratico.