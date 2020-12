“Ho avuto il Covid, ma ho deciso di tenerlo segreto”, la confessione da Barbara D’Urso e il perché di tale scelta

Ospite nel programma tv Live – Non è la D’Urso, Gabriel Garko ha confessato di aver contratto il Covid -19, ma di aver scelto di tenere la notizia nascosta per rispetto delle persone. Il noto attore ha spiegato di aver scelto di non dirlo, per non urtare la sensibilità di chi ha il Coronavirus e sta soffrendo. Ha pensato che andare in tv a dire con leggerezza “anche io ho il Covid”, poteva essere un gesto irrispettoso e superficiale.

Credit: Live Non è La D’Urso

Me lo sono beccato. Si, l’ho passato. Ho trascorso 10 giorni in quarantena. Non sono stato malissimo. L’ho curato e sinceramente in quel momento non l’ho detto perché mi è sembrata una cosa… c’è gente che ha sofferto veramente per questo motivo. Prenderla come una cosa alla leggera e dirlo in televisione ‘anche io c’ho il Covid’, non lo so. In quel momento non mi è andata, quindi non l’ho detto.

Credit: Live Non è La D’Urso

So che ora sono immune. Non so per quanto, ma ora sono abbastanza tranquillo. Metto sempre la mascherina e non vedo l’ora di fare un falò di mascherine.

Gabriel Garko e la relazione con Manuela Arcuri

Credit video: Văn Chiến Đz – YouTube

Gabriel Garko ha accettato l’invito da Barbara D’Urso per chiarire i dubbi sulla sua relazione passata con Manuela Arcuri. L’attore, come tutti già sanno, poco tempo fa ha fatto coming out e rivelato che per troppo tempo ha tenuto nascosta la sua vera natura, per paura che la verità potesse influenzare la sua carriera. Da quel momento tante le domande sulla sua vita passata e quelle sulla sua vita presente.

Credit: Live Non è La D’Urso

Diverse sue relazioni, sono state delle coperture in accordo con le coinvolte. Come ad esempio quella con Adua Del Vesco. Ma con Manuela Arcuri no. Gabriel ha confermato quanto già detto in precedenza dall’attrice: con lei era una storia vera. Era attratto da lei e in quel momento la loro relazione era vera.