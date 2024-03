“È questa la sua rivincita”, dopo il rifiuto di Brando la splendida notizia per Beatriz

Dopo la scelta fatta da Brando, Beatriz esce in lacrime dagli studi, ma oggi potrebbe arrivare una bella ricompensa per la giovane

Il famoso programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5, Uomini e Donne, ogni giorno dopo pranzo appassiona migliaia di italiani. In questi ultimi giorni la scelta di Brando ha scosso migliaia di fan, dividendo il pubblico a metà. Infatti dopo aver scelto una delle corteggiatrici che da mesi provavano a conquistarlo, è arrivato il momento di Beatriz. La giovane, dopo il no del tronista, potrà avere la sua rivincita.

Uomini e Donne

Brando ha scelto Raffaella e con lei ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne. Ma, dopo questa scelta, l’altra corteggiatrice Beatriz ha lasciato il programma in lacrime. Infatti, la giovane che si trovava sin dalla prima puntata del programma era una delle preferite di Brando. Quando, dopo diverse puntate, tra le corteggiatrici del giovane arriva anche Raffaella, gli equilibri creatosi fino a quel momento si sono rotti. In un primo momento, Raffaella non sembrava essere una delle scelte di Brando, ma dopo qualche puntata, tutto è cambiato.

Brando Uomini e Donne

I due giovani si sono avvicinati sempre di più, fino a quando, non sono rimaste solo Beatriz e Raffaella come corteggiatrici. Brando si è concesso tutto il tempo per fare la sua scelta, rimandando per settime il fatidico momento. Ma, quando l’ora è giunta, Brando ha deciso di uscire con Raffaella. Beatriz distrutta da questo rifiuto, è uscita dallo studio piangendo. Ma oggi, spunta una nuova voce tra le fila di Uomini e Donne. Infatti sembra che Beatriz potrebbe ottenere una “dolce vendetta” per questo rifiuto.

Beatriz Uomini e Donne

La giovane potrebbe essere una delle prossime donne a sedere sul trono. Infatti, secondo alcune voci non ancora confermate, sembra che la produzione voglia scommettere proprio su Beatriz per la nuova stagione che inizierà a settembre. Il pubblico del programma sembra essere diviso in merito a questa ipotesi. In molti non hanno amato gli atteggiamenti di Beatriz durante il programma e dunque non vorrebbero vederla sul trono. Molti altri invece, pensano che questa potrebbe essere la giusta ricompensa per questa giovane.