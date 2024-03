Uomini e Donne, Brando fa la sua scelta e suo padre si rende protagonista di un gesto non passato inosservato che fa discutere

Brando Ephrikian, il tronista veneto di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta. La bufera intorno a lui dopo che si è deciso a proposito di come continuare la sua vita relazionale. La notizia, trapelata subito dopo la registrazione della puntata, ha scatenato un vespaio di polemiche, soprattutto sui social.

Raffaella Scuotto, la fotomodella napoletana, è la donna con cui vuole iniziare una nuova vita insieme. Sconvolti i fan di Beatriz D’Orsi, l’altra corteggiatrice rimasta in gioco fino alla fine, che davano per certa la sua vittoria. In molti, tra i fan della celebre trasmissione di Mediaset, accusano Brando di incoerenza e di aver fatto una scelta di testa e non di cuore.

Il percorso di Brando a Uomini e Donne non si può certo definire lineare e tranquillo. Il ruolo di Brando nel dating show ha visto l’alternarsi di momenti sereni e altri in cui ci sono state liti e discussioni, sia con le corteggiatrici che tra le corteggiatrici stesse. La tensione era palpabile anche nella puntata di ieri, dove Brando si è mostrato indeciso e nervoso.

Lo spoiler a proposito della scelta di Brando è di quelli che rovinano le sorprese più scioccanti. La notizia della scelta ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, privando i telespettatori di ogni altra aspettativa. Un fenomeno ormai dilagante, anche a causa dei social e della proliferazione delle comunicazioni collaterali al dating show, elemento che toglie parte del fascino al programma.

È il padre di Brando, però, a scatenare la vera bufera. A gettare benzina sul fuoco, infatti, ci ha pensato Gianluca Ephrikian, che su Instagram ha augurato felicità alla coppia, taggando anche il figlio e Raffaella. Un gesto che i fan di Beatriz hanno interpretato come una mancanza di rispetto verso la loro beniamina e la trasmissione. Il padre ha anche risposto bruscamente a diversi utenti sui social che criticavano la scelta di Brando.

Al momento, né Brando né Raffaella hanno commentato le accuse e le polemiche. La loro priorità è probabilmente vivere serenamente la loro nuova storia. La risposta ufficiale, se ci sarà, arriverà solo in puntata. Conseguenze per Brando? Il comportamento del padre potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Brando all’interno del programma. La produzione di Uomini e Donne potrebbe decidere di prendere provvedimenti dato il plateale utilizzo delle comunicazioni social che hanno “rovinato” un po’ tutto.

La scelta di Brando ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan, che speravano in un epilogo diverso. Solo il tempo dirà se la sua decisione è stata quella giusta. In ogni caso, le rivelazioni prima della puntata potrebbero portare a conseguenze per i diretti interessati.