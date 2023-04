Si è aperto in una lunga intervista, raccontando la sua malattia e mostrando i segni sul proprio corpo. Michael J Fox, l’attore oggi 61enne, lotta da tempo contro il Parkinson.

Ha raccontato di come la sua vita sia condizionata durante un’intervista con Cbs, mostrando i tremori delle mani, l’instabilità posturale e le difficoltà del linguaggio.

Ha scoperto la terribile diagnosi a soli 29 anni, era il 1991. Una notizia che ha stravolto la sua vita e la sua carriera e che l’attore ha deciso di rendere nota solo 7 anni dopo.

Non arriverò a 80 anni, sta diventando sempre più difficile. Ogni giorno è più difficile, purtroppo è così.

Michael J Fox ha rivelato di essersi sottoposto anche ad un intervento alla spina dorsale, dopo aver scoperto un tumore benigno.

Le cadute per il Parkinson possono diventare letali. Come l’aspirazione del cibo e prendersi la polmonite. Cose sottili che ti portano alla… Non si muore di Parkinson, si muore con il Parkinson.

L’attore si è sempre aperto sulla sua malattia, cercando di supportare tutti quelli costretti a vivere nella sua stessa condizione. Ha dato vita anche ad una fondazione che è stata fondamentale per la ricerca sul morbo di Parkinson. Ha rivelato che è stato identificato un marcatore biologico, oggetto di studi. Questo potrebbe portare ad una diagnosi precoce e alla possibilità di una cura.

Sa che ogni giorno sarà sempre peggio, sa che non vivrà ancora per molto, ma la star si è mostrato ottimista. Come ha sempre fatto, anche in passato.