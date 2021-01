Negli ultimi giorni, il suo nome era circolato di nuovo tra i giornali sportivi italiani, per l’interessamento che avrebbero alcune squadre italiane a farlo tornare a giocare a calcio in Italia. Graziano Pellè, attaccante della nazionale italiana, però, ha deciso di far parlare di sé anche per qualcosa che non c’entra nulla con il campo.

Qualche giorno fa, sul profilo Instagram di Viktoria Varga, bellissima fidanzata del giocatore, è apparso un video davvero da favola. La clip mostra i due mentre si avvicinano ad una pista di atterraggio per elicotteri posta su un’altura che si affaccia su Dubai. Le luci di un bellissimo tramonto sono lo scenario giusto per una delle proposte di matrimonio più belle che si possano sognare. Un mazzo di tantissime rose ed un anello con una pietra gigante sono solo la ciliegina sulla torta.

La risposta della bellissima modella? Un grandissimo Sì, ovviamente, come mostra fiera in un’altra foto pubblicata sempre sul suo profilo.

Voglio ringraziare Graziano per la migliore proposta e l’anello più bello che avrei mai potuto immaginare. Hai fatto un ottimo lavoro nel pianificare tutto. Non riesco ancora a credere che tu sia riuscito a includere tutta la nostra famiglia e i nostri amici. È stato semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire.

Chi è Viky Varga e la sua storia con Graziano Pellè

Credit: vikyvarga – Instagram

Viktoria Varga è nata nel 1985 a Gyor in Ungheria ed è una bellissima e famosissima modella ed influencer. La sua bellezza emerge fin da giovanissima e la porterà a lavorare ben presto con alcune delle maggiori case di moda del mondo.

Nel 2012 incontra per la prima volta quello che diventerà l’amore della sua vita, Graziano Pellè. In quell’anno l’attaccante leccese della nazionale azzurra giocava nel Feyenoord, in Olanda, e come ammesso da lui stesso, è stato molto difficile conquistare il cuore della splendida Viky.

Credit: vikyvarga – Instagram

Una volta insieme, però, i due non si sono mai lasciati e tuttora sono più innamorati che mai. Viky non si è mai staccata da Graziano. Lo ha seguito anche nella sfortunata avventura negli Europei del 2016 e dopo, quando il giocatore ha accettato di trasferirsi in Cina per giocare con la maglia dello Shandong Luneng. Voci di mercato vedono un molto probabile ritorno dell’attaccante in Italia e siamo sicuri che la sua Viky sarà, come sempre, al suo fianco.