“È successo anche lei” Giorgia Meloni, brutte notizie per la Premier: quello che è successo preoccupa 

Anche ad altissimi livelli si può essere “bucati” (come si dice in gergo) e subire un vero e proprio furto, anche se temporaneo, dell’account social. In questo caso si parla della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’account Instagram della presidente, infatti, ha subito un attacco da un hacker che è anche riuscito a pubblicare delle storie prima di essere “buttato fuori” di nuovo.

Accade tutto durante la serata di domenica 17 marzo, mentre Meloni era in volo verso Roma dopo la sua missione in Egitto. Ai tanti follower del canale non sfugge la stranezza. Si è visto pubblicato un post sul suo profilo con la scritta “Grazie Elon free Btc” e l’immagine di un falso profilo di Elon Musk.

Anche se il post è stato visibile solo per pochi minuti, ha ricevuto oltre 250 like (evidentemente di chi aveva capito si trattasse di un falso) prima di essere rimosso. Inoltre, è stata pubblicata e cancellata una story Instagram sul tema dei Bitcoin in pochi istanti. Si trattava di una truffa di phishing ben nota. Il post ripubblicato sul profilo di Giorgia Meloni non risulta ovviamente condiviso da Elon Musk e per questo motivo si pensa che sia stata una vecchia truffa.

L’attacco informatico al profilo della Presidente del Consiglio è durato relativamente poco, ma nel frattempo le immagini dei contenuti falsi sono andate ovunque sui social. In molti hanno subito scherzato sull’accaduto: “Regalate alla presidente un’autenticazione a due fattori” e altre battute sul caso hanno fatto il giro dei social.

Attualmente, la Polizia Postale sta conducendo le indagini per capire l’origine dell’attacco. Palazzo Chigi ha confermato l’accaduto (divenuto comunque in pochi minuti di dominio pubblico). L’account violato è, appunto, quello personale di lunga data di Giorgia Meloni, e che risulta aperto molti anni fa.

Alcune ore dopo l’attacco informatico, la presidente del Consiglio ha comunque aggiornato i suoi profili social. Tra gli aggiornamenti, su quello tornato a funzionare correttamente, su Instagram, dove ha parlato della sua missione in Egitto.

Si legge sull’account della Presidente del Consiglio: “Oggi, a Il Cairo, abbiamo raggiunto importanti traguardi. La dichiarazione congiunta adottata dall’Egitto con l’Unione Europea, insieme agli accordi intergovernativi con l’Italia, segnano passi significativi verso un partenariato integrato per affrontare le sfide regionali, promuovere lo sviluppo e contrastare la migrazione illegale”.