Elon Musk, l’ultima follia della sua compagna, cicatrici aliene sulla schiena

La cantante canadese Grimes, attuale compagna di Elon Musk, ha pubblicato uno scatto sulla sua pagina Instagram diventato sin da subito virale. La foto in questione riguarda le cosiddette cicatrici aliene che la nota cantante presenta sulla schiena.

Nella serata di domenica 11 aprile la nota artista ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che nel giro di pochi secondi è diventato virale. Il post in questione, infatti, ha conquistato 300 mila like nel giro di 24 ore, mentre su Tik Tok ha raggiunto, nello stesso arco di tempo, il milione di visualizzazioni.

Cicatrici aliene sulla schiena della compagna di Elon Musk, ecco di che cosa si tratta

Le cicatrici in questione non sono altro che il risultato di un elaborato tatuaggio, come svelato dalla stessa Grimes sul video condiviso su Tik Tok. L’artista responsabile dell’opera è il tatuatore Nusi Quero che potete trovare su Instagram come Tweak T. Più precisamente, il disegno presente sulla schiena della cantante canadese fa parte dei cosiddetti tatuaggi bianchi.

A differenza dei tatuaggi neri, quelli bianchi rappresentano un’arte molto più elaborata e ricercata e sono considerati a tutti gli effetti una forma d’arte. Proprio per questo motivo, per la loro realizzazione, è richiesta la presenza di un tatuatore esperto in modo da ottenere un risultato che sia il migliore possibile. In questo caso le cicatrici aliene sfoggiate da Grimes sono state un vero e proprio successo.