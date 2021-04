“E’ successo tutto a telecamere spente”. Scoop bollente all’Isola dei Famosi

Possibile flirt sfuggito alle telecamere all’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione il giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez che ha reso noto di alcune voci che le hanno detto di un possibile flirt avvenuto la prima settimana tra Francesca Lodo e il modello Akash Kumar. “Queste voci – si legge sulla famosa rivista di gossip – danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza all’Isola, abbia approcciato, diciamo così, con la ex letterina”.

Le fonti sembrano abbastanza attendibili anche se il giornalista ritiene improbabile che ci sia stato un vero e proprio flirt, visto che il modello è rimasto sull’Isola soltanto una settimana. In più non c’è alcun video che potrebbe dimostrare che ci sia stato un flirt o quantomeno un approccio da parte di Akash nei confronti della naufraga.

Ma il fatto che non ci siano immagini significa ben poco perché – come ribadito dallo stesso Sanchez – è probabile anche che qualcosa sia accaduto a telecamere spente. Sta di fatto che la notizia sta suscitando molto interesse e vedremo se la stessa Ilary Blasi nel corso della prossima puntata intenderà affrontare l’argomento. Akash in studio potrebbe dire la sua su queste voci magari interrogando la stessa Lodo in collegamento dall’Honduras.

Non solo Lodo-Akash ma nelle ultime ore si stanno susseguendo anche le voci di un invaghimento da parte di Andrea Cerioli nei confronti di Elisa Isoardi. La conduttrice ora si trova a Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Qualche giorno fa trovandosi a commentare i comportamenti degli altri componenti del gruppo Myrea ha svelato ad Elisa:

“Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”. Ma la Isoardi sembra non fare una piega e non crede a questa ipotesi.